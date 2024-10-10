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Солдаты ВСУ захватили в заложники мирных жителей Суджи

ВСУ держат мирных жителей в местной школе-интернате, заявили власти.
Алексей Курильченко 2024-10-10 16:22:13
© Фото: Kirill Chubotin, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Суджанском районе Курской области военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) держат местных жителей в школе-интернате. Об этом заявил глава района Александр Богачев ТАСС.

«У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей», - заявил Богачев.

Он дополнил, что эта информация подтверждается видеоматериалами, авторы которых - украинские военнослужащие. Есть ли еще подобные случаи, Богачев не знает.

ВСУ напали на Курскую область в августе этого года. На территории действует режим чрезвычайной ситуации. Жителей перевезли из наиболее опасных мест. Отражать удар вторгшихся на территорию украинских боевиков продолжают российские войска.

#в стране и мире #Курская область #ВСУ #заложники #Суджа
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