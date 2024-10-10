Военнослужащие ТОФ получили ключи от новых квартир во Владивостоке

Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) получили ключи от новых квартир в жилом доме во Владивостоке. Кадры торжественной церемонии публикует Министерство обороны РФ.

Новостройка возведена с применением современных технологий и качественных материалов. Ключи первым семьям-новоселам вручил командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина совместно с мэром города Владимиром Шестаковым.

«Министр обороны РФ в июне этого года совершил рабочую поездку на Тихоокеанский флот, в ходе которой отдал ряд поручений, которые реализуются в настоящий момент», - сказал Лиина.

Командующий ТОФ отметил, что сдача жилого дома на 190 квартир - это реализация одного из поручений главы оборонного ведомства Андрея Белоусова.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.