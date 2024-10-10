Блогер Залина Маршенкулова* внесена в список террористов и экстремистов

Автор Telegram-канала «Женская власть», блогер Залина Маршенкулова* внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Информация опубликована на сайте службы.

«Маршенкулова Залина Хамидовна, 05.06.1986 г. р., г. Баксан Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики», - говорится в тексте на сайте службы.

Ранее в отношении Маршенкуловой* возбудили уголовное дело из-за постов в Сети, в которых она комментировала гибель военкора Владлена Татарского в результате теракта. Правоохранители выявили в ее сообщениях оправдание терроризма. Позже Минюст РФ признал ее иностранным агентом.

Маршенкулова* позиционирует себя как журналист и феминистка. Известна скандальной фотосессией для бренда спортивной одежды - компания впоследствии отказалась от сотрудничества с блогером. После начала специальной военной операции покинула территорию РФ и, предположительно, находится в Германии.

* Залина Маршенкулова внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.