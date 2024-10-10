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На заседании у Патрушева обсудили развитие кораблестроения для ВМФ

Также особое внимание участники заседания уделили мероприятиям, которые помогут решать стратегические задачи ВМФ и поддерживать военно-морской потенциал на уровне, достаточном для сдерживания агрессии с моря.
2024-10-10 15:42:55
© Фото: MOD Russia/Globallookpress

Развитие кораблестроения обсудили на первом заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии. Встречу провел помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Сделан акцент на развитии кораблестроения, обновлении научно-технической и производственно-технологической базы судостроительного комплекса, необходимости обеспечения серийности строительства кораблей и судов, совершенствовании деятельности по разработке перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники», - говорится в сообщении.

Кроме того, предложены дополнительные меры, направленные на подготовку высококвалифицированных кадров в области кораблестроения, а также инженеров.

Участники заседания обсудили стратегические требования к ВМФ, задачи в области возведения флота, уделили внимание мероприятиям, направленным на решение стратегических задач и поддержание военно-морского потенциала для сдерживания направленной в адрес России агрессии с моря.

В ходе встречи речь шла и о военно-политической обстановке на Черном и Балтийском морях, обсуждались задачи, касающиеся защиты интересов страны в различных районах Мирового океана. Собравшиеся отметили необходимость сбалансированного развития флота, повышения его боевых и оперативных возможностей, наращивания боевого потенциала.

В июне Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения заявил, что российскому флоту передадут более 40 судов в 2024 году.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#в стране и мире #Патрушев #Кораблестроение #заседание
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