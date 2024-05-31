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Роспотребнадзор усомнился в статистике ВОЗ по кори в России

В данные европейских стран не включаются случаи заболевания у мигрантов, заявили в ведомстве.
Владимир Рубанов 2024-05-31 10:11:16
© Фото: Ute Grabowsky photothek.net via Global Look Press

Данные Всемирной организации здравоохранения о заболеваемости корью в странах Евросоюза вызывают сомнения, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

При учете числа заразившихся корью в странах Европы ВОЗ не считала мигрантов и беженцев, хотя именно они являются основными источниками инфекции. В России же действует система индивидуального учета каждого случая любого инфекционного заболевания.

Случаи заболеваний среди трудовых мигрантов, беженцев и других труднодоступных групп в статистику европейских стран не включаются и их иммунизация не проводится, говорится в сообщении. В европейские государства массово приезжают беженцы с Украины, а там в последние десятилетия плохо проводилась вакцинация.

Например, за 2023 год ВОЗ насчитала 118 случаев кори во Франции и 81 случай в Германии. При этом в ЕС только въехали больше 330 тысяч мигрантов, из них около 100 тысяч человек - в Германию и во Францию.

В ведомстве отметили, что сейчас в мире продолжается рост заболеваемости корью.

Ранее сообщалось, что, по данным ВОЗ, Россия заняла третье место в Европейском регионе по случаям заболевания корью с апреля 2023 года по март 2024 года. В стране выявили их 18 977. На втором месте находится Азербайджан, на первом - Казахстан.

#Франция #Германия #ЕС #евросоюз #корь #Здравоохранение #всемирная организация здравоохранения #роспотребнадзор #заболеваемость #статистика #инфекции
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