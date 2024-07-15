В Киеве прорабатывают дискредитацию главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом рассказал «Звезде» военный эксперт Борис Рожин.

«Идет проработка дискредитации Сырского, на которого можно свалить все поражения, которые Украина потерпела в этом году. Заранее отводят этот негатив от "шайки Зеленского" и делают крайним именно Сырского», - рассказал специалист.

В Киеве у центра предоставления административных услуг сегодня выстроились очереди из тех, кто не обновил военно-учетные данные, а судя по количеству людей - вряд ли успеет это сделать до положенного срока.

Завтра обновить информацию уже нельзя и за это - штраф - от 17 до 25 тысяч гривен. Платить придется столько раз, сколько так называемый ухилянт, то есть уклонист, не явился по повестке. А если платить нечем, то конфискуют имущество.

«Сегодня надо проанализировать все данные. Насколько я понимаю, количество тех украинцев, которые не успели обновить данные, будет достигать нескольких миллионов, около шести-семи миллионов и понятно, что в течение двух дней они не успеют это сделать», - сказал народный депутат Верховной Рады Украины Олег Синютка.

Очевидно, что призывники игнорируют военкоматы, потому что боятся. Знают: их могут сразу отправить на передовую без подготовки и игнорируя заболевания, с которыми служба в рядах ВСУ противопоказана.

Но скрываться от сотрудников ТЦК с каждым днем становится все сложнее. Появляется все больше примеров так называемой «бусификации» - призывника скручивают и загружают в автобус. В военкоматы привозят людей даже в состоянии алкогольного опьянения.

Противостояние военкомов и призывников достигло точки невозврата. Военнообязанные поджигают здания военкоматов, жгут машины сотрудников ТЦК. Те, кто не хочет оказаться на передовой , готовы давать взятки, специально ломают руки и ноги. При этом, Киев пытается пресечь массовое бегство уклонистов. Только сегодня погранслужба Украины сообщила о крупной группе задержанных в Одесской области, планировавших бежать в Молдавию - 27 человек. Решиться на побег толкают новости о пытках в комиссариатах, чьи сотрудники отправляют на фронт уже и 18-летних. К слову, ужесточить призывную политику Киев призывает и на Западе. И пока одни гибнут за режим Зеленского, другие, судя по всему, не достигшие совершеннолетия, в эфире развлекательных телешоу рассуждают: кому легче воевать.

Тем не менее, призывная кампания идет с большим трудом, хоть военкомы и работают на опережение.

Но даже такие методы не спасают от провалов на поле боя. По всей линии боевого соприкосновения киевские формирования несут большие потери, которые не получается восполнить. В связи с этим главком ВСУ Сырский вынужден отправить спецкомиссию в 59-й мотопехотной бригаде. На передовую выезжает целая группа проверяющих. И это при том, что в подразделении неоднократно жаловались на приказы командования и большие потери в живой силе. В это же время, нардеп Марьяна Безуглая обвинила Сырского в готовности к капитуляции.

«Ряд источников подтвердили мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру. Он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны победить россиян на собственной земле», - сказала она.

Через несколько дней после публикации Безуглой, оборонный комитет Верховной рады проголосовал за снятие нардепа с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.

Разлад в рядах украинской армии лишь усиливается, а среди доверенных лиц Зеленского растет отчаяние из-за «отсутствия четких решений сделать все возможное для защиты Украины», пишет западная пресса, в частности немецкое издание Bild - саммит НАТО не принес ожидаемых результатов, в альянс Киев принимать не торопятся. В это время Украина неуклонно приближается к так называемому порогу смерти: потери трети населения, способного нести военную службу.