Теннисист Надаль объявил о завершении карьеры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил, что завершает свою профессиональную карьеру. Соответствующий пост с обращением к фанатам он опубликовал в соцсетях.

Спортсмен записал специальное видеообращение, в котором он поблагодарил своих болельщиков за поддержку на 12 языках. 38-летний теннисист также добавил, что его последним турниром станет Кубок Дэвиса, который пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября.

Напомним, что Надаль является 22-кратным победителем турниров Большого шлема. Больше таких побед имеет только один теннисист - серб Новак Джокович, на счету которого 24 победы.