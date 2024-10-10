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Теннисист Надаль объявил о завершении карьеры

38-летний спортсмен выступит в последний раз на Кубке Дэвиса в Малаге с 19 по 24 ноября.
Глеб Владовский 2024-10-10 13:05:01
© Фото: IMAGO/Eurasia Sport Images/Globallookpress

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил, что завершает свою профессиональную карьеру. Соответствующий пост с обращением к фанатам он опубликовал в соцсетях.

Спортсмен записал специальное видеообращение, в котором он поблагодарил своих болельщиков за поддержку на 12 языках. 38-летний теннисист также добавил, что его последним турниром станет Кубок Дэвиса, который пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября.

Напомним, что Надаль является 22-кратным победителем турниров Большого шлема. Больше таких побед имеет только один теннисист - серб Новак Джокович, на счету которого 24 победы.

#в стране и мире #теннис #Завершение карьеры #рафаэль надаль
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