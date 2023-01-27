Джокович вышел в 10-й финал Australian Open, обыграв Пола

Сербский теннисист поборется за 22-й титул ТБШ и 10-й в Мельбурне.

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Сербский теннисист, экс-первая ракетка мира Новак Джокович вышел в свой 10-й финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, уверенно обыграв в полуфинальном матче американца Томми Пола со счетом 7:5, 6:1, 6:2. Спортсмены провели на арене Рода Лейвера 2 часа 22 минуты.

Девятикратный победитель Australian Open сделал 12 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 11. Американский теннисист выполнил четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал всего два брейк-пойнта из девяти.

В решающем поединке в Мельбурне 21-кратный победитель турниров Большого шлема сразится с четвертым местом мирового рейтинга Стефаносом Циципасом из Греции, который в первом полуфинале в четырех сетах переиграл россиянина Карена Хачанова со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Теннисист, который одержит победу в финале, с понедельника возглавит рейтинг ATP. В настоящий момент первой ракеткой мира является 19-летний испанец Карлос Алькарас, который пропускает Открытый чемпионат Австралии из-за травмы.

Финальный матч начнется в воскресенье, 29 января, в 11.30 по московскому времени. Общий призовой фонд турнира составляет 51 миллион долларов. Действующим победителем турнира является 22-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль (Испания), который вылетел с Australian Open во втором круге.