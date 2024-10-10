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Ученые обнаружили движущееся с Солнца на Землю крупное облако плазмы

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН уточнили, что крупное облако плазмы из-за неоднородности может привести к сильнейшим магнитным бурям.
Глеб Владовский 2024-10-10 12:25:03
© Фото: Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Globallookpress

Крупное облако плазмы движется в сторону Земли от Солнца, в результате чего на планету уже сегодня, 10 октября, обрушатся новые магнитные бури. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Наблюдения показывают, что вчерашняя вспышка уровня X1.8 сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который придет к Земле уже сегодня, причем, по некоторым оценкам, уже в середине дня», - приводит слова ученого агентство РИА Новости.

Богачев подчеркнул, что в связи с тем, что облако плазмы имеет огромные размеры, «Земле не удастся уклониться» от его воздействия. Кроме того, из-за его неоднородности магнитные бури в худшем случае могут достичь высшего, пятого уровня.

Земля регулярно подвергается воздействию магнитных бурь. Так, 18 августа на планету обрушилась буря класса G3.

#в стране и мире #Земля #магнитная буря #облако плазмы
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