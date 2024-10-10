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ВСУ потеряли до 765 боевиков в зоне ответственности группировки «Юг»

Сообщается, что подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные позиции за последние сутки.
2024-10-10 12:23:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что за последние сутки враг потерял до 765 боевиков в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Также неприятель за это время в этой зоне потерял пять автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и три 105-миллиметровых орудия М119 производства США.

Еще сообщается, что подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные позиции. Они нанесли огневое поражение формированиям четырех украинских бригад - 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, а также 10-й горно-штурмовой. 

Это произошло в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка на территории ДНР.

Кроме этого, сообщается об отражении четырех контратак штурмовых групп противника из состава 81-й аэромобильной бригады ВСУ, а также 112-й бригады теробороны. 

Ранее сообщалось, что расчет беспилотника «Иноходец» уничтожил французскую САУ CAESAR в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #уничтожение #Потери противника #группировка юг
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