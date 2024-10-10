Рябков анонсировал встречу представителей «ядерной пятерки»

Встреча представителей пяти ядерных стран состоится в ближайшие пару недель. Мероприятие должно пройти в рамках заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН в американском Нью-Йорке. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Сейчас на полях Первого комитета сессия, которая проходит в Нью-Йорке, соответствующие контакты пройдут. Там и узнаем подробнее и конкретнее о планах китайского координаторства в "пятерке"», - заявил Рябков журналистам.

Дипломат отметил, что китайская сторона может рассчитывать на поддержку РФ, а также выразил надежду, что западные ядерные державы - США, Великобритания и Франция - будут вести конструктивный диалог.

Отметим, что в этом году роль координатора «ядерной пятерки» занимает КНР. До этого задачу выполняла российская сторона.

Ранее Рябков заявил, что Россия незамедлительно ответит в случае, если США возобновят испытания ядерного оружия. Так дипломат отреагировал на эксперименты, проводимые в штате Невада.