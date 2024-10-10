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Рябков анонсировал встречу представителей «ядерной пятерки»

По словам дипломата, встреча может состояться через несколько недель в Нью-Йорке.
Алексей Курильченко 2024-10-10 12:00:27
© Фото: Pavel Kashaev Global Look Press

Встреча представителей пяти ядерных стран состоится в ближайшие пару недель. Мероприятие должно пройти в рамках заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН в американском Нью-Йорке. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Сейчас на полях Первого комитета сессия, которая проходит в Нью-Йорке, соответствующие контакты пройдут. Там и узнаем подробнее и конкретнее о планах китайского координаторства в "пятерке"», - заявил Рябков журналистам.

Дипломат отметил, что китайская сторона может рассчитывать на поддержку РФ, а также выразил надежду, что западные ядерные державы - США, Великобритания и Франция - будут вести конструктивный диалог.

Отметим, что в этом году роль координатора «ядерной пятерки» занимает КНР. До этого задачу выполняла российская сторона.

Ранее Рябков заявил, что Россия незамедлительно ответит в случае, если США возобновят испытания ядерного оружия. Так дипломат отреагировал на эксперименты, проводимые в штате Невада.

#МИД РФ #Сергей Рябков #ядерная пятерка
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