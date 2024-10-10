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«Дым изо всех щелей»: житель «дома-корабля» в Москве рассказал о пожаре

По мнению очевидца, причиной пожара мог послужить неисправный обогреватель.
Алексей Курильченко 2024-10-10 10:55:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Житель «дома-корабля» на Большой Тульской в Москве рассказал «Звезде» о пожаре, произошедшем утром 10 октября. По его словам, в подъезде образовалось больше количество дыма - жители ждали спасателей и затыкали щели в дверях, чтобы не задохнуться.

«Ущерб сильный. У нас копоть на потолке и на полу - дым прямо в квартиру шел изо всех щелей. Нас первыми вывели, потом уже соседей... К нам пришли два звена спасателей - я им скинул ключ от двери. Поднялись, открыли, надели на нас маски с кислородом, и вместе мы вышли», - рассказал пострадавший.

Пожар начался в 4 часа утра. В доме было сильное задымление, из-за которого выйти самостоятельно не представлялось возможным. Спасатели также помогали эвакуироваться жившим по соседству пенсионерам, которые с трудом ходили. По мнению пострадавшего, причиной пожара мог послужить неисправный обогреватель.

Напомним, что пожар в «доме-корабле» произошел рано утром 10 октября. Как сообщили в МЧС, площадь возгорания составила 55 квадратных метров. Из здания спасли 14 человек, 80 жителей эвакуировались самостоятельно.

#Москва #пожар #наш эксклюзив #дом-корабль
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