При пожаре в «Доме-корабле» в Москве спасли 14 человек

В Москве огнеборцы МЧС России спасли 14 человек при пожаре в «Доме-корабле» на Большой Тульской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На опубликованных «Звездой» кадрах видно, как спасатели ведут работу по устранению последствий возгорания на шестом этаже жилого дома.

«14 человек спасли огнеборцы МЧС России на пожаре в Москве. Их осматривают врачи. Самостоятельно из подъезда на улицу вышли порядка 80 человек», - говорится в заявлении ведомства.

В ведомстве также добавили, что возгорание на 55 «квадратах» удалось ликвидировать. Информации о пострадавших нет.