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При пожаре в «Доме-корабле» в Москве спасли 14 человек

«Звезда» опубликовала кадры работы спасателей МЧС России на месте происшествия. В МЧС уточнили, что возгорание ликвидировано.
Глеб Владовский 2024-10-10 07:13:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве огнеборцы МЧС России спасли 14 человек при пожаре в «Доме-корабле» на Большой Тульской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На опубликованных «Звездой» кадрах видно, как спасатели ведут работу по устранению последствий возгорания на шестом этаже жилого дома.

«14 человек спасли огнеборцы МЧС России на пожаре в Москве. Их осматривают врачи. Самостоятельно из подъезда на улицу вышли порядка 80 человек», - говорится в заявлении ведомства.

В ведомстве также добавили, что возгорание на 55 «квадратах» удалось ликвидировать. Информации о пострадавших нет.

#Москва #пожар #МЧС России #наш эксклюзив #дом-корабль
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