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В ЕП одобрили петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия КПП

Петицию опубликовали спустя пять месяцев модерации.
Глеб Владовский 2024-10-10 10:31:49
© Фото: IMAGO/Lauri Heino/Globallookpress

В Европарламенте одобрили петицию русскоязычных жителей Финляндии, в которой упоминается закрытие властями страны КПП на границе с Россией. Об этом говорится в заявлении Общества русскоязычных жителей Финляндии.

«После пяти месяцев модерации наша петиция в Европарламент наконец одобрена и опубликована», - цитирует сообщение RT.

В Обществе подчеркнули, что чем больше наберется голосов, тем быстрее вопрос закрытой границы между двумя государствами окажется в поле зрения европейских депутатов.

В петиции отмечается, что власти Финляндии не уведомляли местное население о закрытии КПП. Это негативно скажется на условиях жизни жителей финских регионов, граничащих с Россией, и нанесет ущерб экономике Восточной Финляндии. По словам заявителей, Хельсинки, таким образом, нарушили ряд законов ЕС.

Напомним, что в ноябре 2023 года КПП на российско-финской границе закрыли в качестве меры по борьбе с неконтролируемой миграцией из третьих стран. В мае того же года премьер-министр страны Петтери Орпо допустил частичное открытие границы, однако этого не произошло.

#в стране и мире #Европарламент #Финляндия #петиция #КПП #русскоязычное общество
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