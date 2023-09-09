Моди выступал на саммите G20 в Индии с табличкой «Бхарат»

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с табличкой, на которой было написано «Бхарат», а не «Индия» на пленарном заседании саммита «Большой двадцатки» G20 в Нью-Дели.

Перед Моди стоят флаг Индии и табличка с одной надписью «Бхарат», это слово означает «Индия», но на хинди - это также государственный язык страны наряду с английским. То есть эти два названия верны для наименования Индии.

Напомним, среди СМИ прошла волна обсуждения именования Индии вследствие направления приглашений на ужин в стране от лица президента «Бхарата», а не «Индии» Драупади Мурму. Призывы использовать на международном уровне название «Бхарат» зазвучали в стране на фоне приближающихся выборов в 2024 году. На 18-21 сентября назначена специальная сессия парламента, на которой планируется обсудить этот вопрос.