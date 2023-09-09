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В МИД Индии сообщили, что Африканский союз стал постоянным членом G20

Анна Назайкина
09:28 09.09.2023
Саммит в Нью-Дели открылся сегодня и продлится до воскресенья, 10 сентября.
В МИД Индии сообщили, что Африканский союз стал постоянным членом G20
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Global Look Press
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Африканский союз становится постоянным членом «Большой двадцатки» (G20). Такое заявление сделал представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи.

По его словам, данное событие является ключевым результатом этого саммита.

«Ключевой результат», - говорится в публикации дипломата на его странице в социальной сети Х.

Напомним, открытие саммита G20 состоялось сегодня, 9 сентября, в Нью-Дели. Встреча продлится до воскресенья, 10 сентября. Россию на саммите представляет делегация во главе с министром иностранных дел России Сергей Лавров.

Российский дипломат прилетел в Нью-Дели накануне, 8 сентября. Его торжественно встретили в международном аэропорту имени Индиры Ганди.

Сегодня участников саммита приветствовал индийский премьер Нарендра Моди.

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