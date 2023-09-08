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Лавров прилетел в Нью-Дели для участия в саммите G20

Анна Назайкина
14:12 08.09.2023
Дипломат возглавляет делегацию РФ на саммите по поручению президента Владимира Путина.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Нью-Дели, где он будет участвовать в саммите «Большой двадцатки» (G20).

Борт с российским дипломатом приземлился в международном аэропорту имени Индиры Ганди, там его торжественно встретили национальными танцами.

Министр иностранных дел России прибыл в столицу Индии из бангладешской Дакки.

Лавров является главой делегации РФ на саммите по поручению российского лидера Владимира Путина. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова ранее рассказала, что министр выступит на двух пленарных заседаниях.

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