Guardian: Гавайи хотят отделиться от США из-за пожаров

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Американский штат Гавайи выразил стремление стать независимым государством и прекратить «оккупацию» США на фоне последствий страшного августовского пожара. Об этом стало известно из публикации британской газеты Guardian.

«В период климатического кризиса, истощения ресурсов и ничем не ограниченного капитализма десятилетняя борьба коренных жителей Гавайев за суверенитет приобрела новое ощущение безотлагательности после августовских лесных пожаров, которые испепелили западный Мауи», - говорится в публикации.

По сообщению издания, местные жители Гавайев считают, что для сохранения архипелага в целости для будущих поколений необходимо добиться независимости и самостоятельности штата. По их мнению, приход американцев на территорию Гавайев является оккупацией, а коренных жителей «насильственно изгнали».

В настоящее время коренные гавайцы представляют единственный коренной народ в США, который не имеет права на самоуправление. Член окружного совета Западного Мауи Тамара Палтин указывает на жилищный кризис, возникший в штате на фоне почти полностью выгоревших домов в западном Мауи. Администрация Гавайев не может смягчить влияние кризиса, который особенно ударил по коренному населению.

Напомним, 9 августа в штате разгорелся сильнейший пожар, в результате которого пострадали более 10 000 человек, сообщалось как минимум о 89 погибших. По данным администрации округа, восстановление штата может потребовать более 5,5 миллиардов долларов. Было уничтожено 2 710 строений, 86% из них - жилые здания.