В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Guardian: Гавайи хотят отделиться от США из-за пожаров

Елизавета Кондрикова
08:46 09.09.2023
Местное население называет оккупацией приход американцев на архипелаг.
Guardian: Гавайи хотят отделиться от США из-за пожаров
© Фото: Governor Josh Green, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Американский штат Гавайи выразил стремление стать независимым государством и  прекратить «оккупацию» США на фоне последствий страшного августовского пожара. Об этом стало известно из публикации британской газеты Guardian.

«В период климатического кризиса, истощения ресурсов и ничем не ограниченного капитализма десятилетняя борьба коренных жителей Гавайев за суверенитет приобрела новое ощущение безотлагательности после августовских лесных пожаров, которые испепелили западный Мауи», - говорится в публикации.

По сообщению издания, местные жители Гавайев считают, что для сохранения архипелага в целости для будущих поколений необходимо добиться независимости и самостоятельности штата. По их мнению, приход американцев на территорию Гавайев является оккупацией, а коренных жителей «насильственно изгнали».

В настоящее время коренные гавайцы представляют единственный коренной народ в США, который не имеет права на самоуправление. Член окружного совета Западного Мауи Тамара Палтин указывает на жилищный кризис, возникший в штате на фоне почти полностью выгоревших домов в западном Мауи. Администрация Гавайев  не может смягчить влияние кризиса, который особенно ударил по коренному населению.

Напомним, 9 августа в штате разгорелся сильнейший пожар, в результате которого пострадали более 10 000 человек, сообщалось как минимум о 89 погибших. По данным администрации округа, восстановление штата может потребовать более 5,5 миллиардов долларов. Было уничтожено 2 710 строений, 86% из них - жилые здания.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:50 В стране и мире
США заявили, что упоминание Украины и России в коммюнике G20 еще не согласовано
07:19 В стране и мире
Видео
Танкист Курбанов: за лето мое подразделение подбило свыше 50 единиц техники ВСУ
06:47 В стране и мире
МИД РФ: доля рубля и юаня в расчетах России и КНР превысила 80%
06:00 В стране и мире
В результате землетрясения в Марокко погибли 296 человека, еще 153 ранены
05:42 Спорт
Медведев обыграл Алькараса и сразится с Джоковичем в финале US Open
Популярное
Папа римский в шутку побоксировал со Сталлоне в Ватикане
В Москве учителя школы подозревают в распространении закладок с мефедроном
Видео
Кряхтящего от удовольствия малыша панды Диндин удалось снять во время кормления
Economic Times: Индию хотят переименовать в Бхарат
Видео
Захарова показала осколки натовских боеприпасов во время брифинга
Шольц показал, как теперь выглядит его лицо после травмы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.