Танкист Курбанов: за лето мое подразделение подбило свыше 50 единиц техники ВСУ

С начала спецоперации подразделению Курбанова удалось уничтожить более 200 единиц техники украинских боевиков.

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Экипажи Т-80БВМ морской пехоты ТОФ в преддверии своего профессионального праздника – Дня танкиста, продолжают эффективно оказывать огневую поддержку нашим штурмовикам на Угледарском направлении.

Командир танковой роты, Герой России капитан Руслан Курбанов рассказал, что на счету его подразделения только за лето этого года – свыше 50 единиц подбитой техники украинских боевиков.

«А если в общем за всю специальную военную операцию брать, то более уже 200 единиц только в технике», - уточнил он.

Со слов Курбанова, сначала враг вводил в бой всю натовскую технику, которую им направляли западные страны, сейчас ВСУ в основном применяют те советские разработки, которые у них оставались.

Он объяснил, что флаги Российской Федерации на ресиверах танковых пушек - опознавательные знаки «свой-чужой», а также сложившаяся традиция.

«Это уже традиция моего подразделения, так как на данном направлении только мои танки выезжают с флагами Российской Федерации», - сказал командир танковой роты.

Герой России от лица всех танкистов ТОФ горячо поздравил всех военнослужащих танковых войск с наступающим профессиональным праздником, и пожелал им крепкого здоровья и везения в выполнении боевых задач.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.