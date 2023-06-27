«Не вариант им с нами биться»: герой России Руслан Курбанов оценил трофейную технику НАТО

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Западная бронетехника, которую удается отбить у националистов в ходе контрнаступления официального Киева, сильно уступает российским образцам. К такому выводу пришли военнослужащие Вооруженных сил РФ, подробно изучив захваченные на поле боя экземпляры. По их мнению, электроника натовских образцов ненадежная, а технические особенности отдельных экземпляров явно не для пересеченной местности в зоне спецоперации.

«За крайние 20 дней изучения всей натовской техники я понимаю, что странам альянса не вариант с нами биться. На каждой единице электрооборудование, получив осколочное машина перестает запускаться. На всех британских стоит пневмоподвеска. Где-то пневмоподушки зацепили осколком, она уже не может ехать», - объяснил командир танковой роты 40-й бригады морской пехоты ТОФ Руслан Курбанов.

Сейчас бойцы занимаются подробным изучением захваченной у врага бронетехники. Все трофеи будут досконально изучены. Ранее бойцы штурмовых отрядов показали трофеи, захваченные в бою под поселком Новодонецкое. Украинские националисты бросили свою технику и попытались спастись бегством. Многие захваченные образцы годятся для применения по назначению, но уже в рядах российских Вооруженных сил.