МИД РФ: доля рубля и юаня в расчетах России и КНР превысила 80%

В начале 2022 года доля национальных валют России и КНР в экономических сделках двух стран составляла 25%, сейчас - свыше 80%.

© Фото: Photoagency Interpress, Russian Look Global Look Press

Дедолларизацию экономических связей России и Китая можно считать состоявшейся, поскольку более 80% расчетов между двумя странами производят в национальных валютах. Об этом сообщил директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

«Доля национальных валют в российско-китайских расчетах растет крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время – уже свыше 80%», - сказал Зиновьев в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что торги национальных валют России и Китая на Московской бирже превысили долю американского доллара. По его словам, рубль и юань являются более «безопасным» и «надежным» денежным ресурсом.

В финансовых институтах страны принимают все необходимые меры для того, чтобы валютные операции происходили стабильно вне зависимости от международной и экономической турбулентности.

Ранее также указывали на имеющиеся опасения западных стран по поводу использования американской валюты. На Западе допускают мысль о том, что «с ними может что-то случиться» вследствие активной санкционной политики Вашингтона. Доллар США перестал быть нейтральной валютой, что приводит к необходимости для американских партнеров искать для него замену.