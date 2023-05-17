Инвестор Роджерс: даже друзья США ищут замену американскому доллару

Вашингтон стал крупнейшим должником в истории, поэтому многие начинают сомневаться в том, нужна ли им американская валюта, сказал бизнесмен.

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Американский бизнесмен, писатель и инвестор Джим Роджерс заявил в интервью РИА Новости, что доллар США начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку Соединенные Штаты стали самым большим должником в мире.

Вашингтон стал крупнейшим должником в истории, сказал бизнесмен. Поэтому многие начинают сомневаться в том, нужна ли им американская валюта, ведь от нее могут возникнуть проблемы в будущем.

Роджерс подчеркнул, что международная валюта должна быть абсолютно нейтральной, а сейчас это не так. Штаты меняют правила игры и «если они разозлятся на вас, они могут вас отключить». Поэтому даже друзья и союзники Вашингтона не исключают для себя опасности попасть под такие санкции, считает инвестор.

Поэтому многие страны в мире ищут замену американской валюте, сказал бизнесмен. И это происходит все быстрее, потому что даже многие партнеры США допускают, «что с ними может что-то случиться», считает Роджерс.

При этом бизнесмен считает, что пока в мире нет адекватной замены американской валюте. Такой могу бы стать юань, но это не полностью свободно конвертируемая валюта. Однако процесс продолжается, и со временем альтернатива появится, и тогда «время Америки подойдет к концу», считает Роджерс.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в мире наблюдается постепенный отказ от доллара, но альтернативы американской валюте все же пока нет.