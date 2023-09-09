В результате землетрясения в Марокко погибли 296 человека, еще 153 ранены

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Количество погибших в результате сильного землетрясения в Марокко выросло до 296. Об этом сообщает Марокканское информационное агентство (MAP) со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Уточняется, что из-за стихийного бедствия ранения получили 153 человека.

Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил, что по меньшей мере 93 человека погибли в результате подземных толчков в Марокко. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша, в котором проживают около одного миллиона человек.