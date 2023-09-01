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Илон Маск оскорбил Байдена из-за его возраста

Вероника Волосунова
06:51 01.09.2023
Американский миллиардер написал в соцсети, что Байден и Макконнелл могли бы попробоваться на роль персонажа популярного телесериала «Байки из склепа» без грима.
Илон Маск оскорбил Байдена из-за его возраста
© Фото: Patrick Pleul dpa Globallookpress
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Американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск резко высказался по отношению к американском президенту Джо Байдену и сенатору Митчу Макконнеллу в соцсети Х (Twitter).

Один из пользователей опубликовал видео с «зависшим» лидером республиканцев в сенате, 81-летним Митчем Макконнеллом, на что Маск написал на своей страничке следующее. 

«Макконнелл и Байден могли пройти пробы на роль Хранителя склепа (персонажа телесериала «Байки из склепа». – Прим. Ред.) – без грима и спецэффектов!» - написал миллиардер в своем твите, намекнув на возраст обоих.

В следующем твите Маск назвал Макконнелла «бедным парнем», которому пришло время уйти в отставку, так как происходящее с ним «позор для страны».

Ранее в США стало резонансным видео с Макконнеллом, резко замолчавшим во время пресс-подхода. Помощница громко проговорила вопрос ему прямо в ухо, однако все равно не смогла вывести сенатора из ступора. Ситуация повторилась в июле снова во время пресс-конференции.

Ранее Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее. Тогда основатель Tesla предложил провести бой у себя дома, но Цукерберг снова отказался, сославшись на то, что находится в путешествии. Маск задался вопросом, существует ли вообще место, в котором Цукерберг готов на поединок.

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