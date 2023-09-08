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На Камчатке два землетрясения произошли почти одновременно

Анна Назайкина
09:09 08.09.2023
Магнитуда первого землетрясения достигла 5,1, второго - 4,4.
На Камчатке два землетрясения произошли почти одновременно
© Фото: Aleksander Lyskin, Russian Look, Global Look Press
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В Камчатском крае произошли два землетрясения, причем интервал между ними составил пять минут, говорится в Telegram-канале регионального филиала геофизической службы РАН.

Как уточняется, ученые зафиксировали природное явление произошло на востоке от населенного пункта Усть-Камчатск.

«В районе п. Усть-Камчатск произошло два землетрясения с разницей во времени 5 мин.», - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что магнитуда первого землетрясения достигла 5,1, второое землетрясение было слабее - с магнитудой 4,4. Их эпицентр находился в акватории Берингова моря.

На прошлой неделе, 2 сентября, сообщалось, что в Северо-Курильске произошло ощутимое землетрясение - в домах местных жителей была тряска.

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