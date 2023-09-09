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Спустя 34 года к Земле снова приближается потенциально опасный астероид

Максим Крюков
04:38 09.09.2023
Впервые астероид 349507 (2008 QY) был замечен астрономами 30 сентября 1989 года, после чего он «пропал» на 33,5 года.
Спустя 34 года к Земле снова приближается потенциально опасный астероид
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press
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К Земле снова приближается потенциально опасный астероид 349507 (2008 QY), диаметр которого достигает 1,2 километра.

По данным Центра изучения околоземных объектов НАСА, объект пролетит на расстоянии примерно шести миллионов километров от нашей планеты 3 октября в 23:39 по московскому времени, сообщает РИА Новости. Потенциально опасными считаются астрономические объекты, которые пересекают орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллионов километров.

Отмечается, что скорость небесного тела составляет почти 21 километр в секунду. Данный астероид впервые был замечен астрономами 30 сентября 1989 года. В следующий раз объект появился 13 февраля 2023 года.

То, что астероид пересечет орбиту Земли, еще не означает, что он обязательно столкнется с планетой.

Во вторник, 4 сентября, в НАСА сообщили, что на этой неделе мимо Земли пролетят пять астероидов, из которых три достигают размеров с самолет. Небесные тела, отметили в агентстве, не представляют опасность для нашей планеты.

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