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NASA: пять астероидов размером с самолет, дом и автобус пролетят мимо Земли

Сергей Лебедев
22:54 05.09.2023
Небесные тела не представляют опасность для планеты.
NASA: пять астероидов размером с самолет, дом и автобус пролетят мимо Земли
© Фото: European Space Agency, Globallookpress
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На этой неделе мимо Земли пролетят пять астероидов, из которых три размером с самолет. Об этом сообщили в NASA. Отмечается, что первым к нашей планете 6 сентября приблизится JA5. Астероид размером с дом пройдет на расстоянии 5,11 миллиона километров.

Крупнейший из пяти объектов с приблизительным размером 52 метра приблизится к Земле 10 сентября. Астроид QE8 пройдет мимо планеты на расстоянии 1,52 миллиона километров. Небесные тела, отметили в NASA, не представляют опасность.

Напомним, 23 августа к Земле максимально приблизился потенциально опасный астероид диаметром до 960 метров. Он пролетел на расстоянии 6,1 миллиона километров.

Отметим, что потенциально опасными считаются объекты размером более 149 метров, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллиона километров.

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