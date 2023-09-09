Всемирный банк впервые с 2021 года провел сверку кредитного портфеля Украины

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на 2023 год Украине нужно более $60 млрд финансовой поддержки.

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Представители Всемирного банка впервые с 2021 года провели сверку кредитного портфеля Украины. Об этом сообщил украинский Минфин.

«Министерство финансов Украины и ВБ пересмотрели проектный портфель ВБ. Пересмотр, который прошел впервые с 2021 года, возглавили заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова и руководитель офиса ВБ на Украине Геворг Саркисян», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Сегодня портфель насчитывает 20 проектов на общую сумму более $5,5 млрд и €1 млрд кредитных средств. Еще более $20 млрд в виде грантовых средств.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что для надежного покрытия дефицита бюджета в этом году Киеву нужно $60 млрд. В связи с этим украинских лидер обратился в Международный валютный фонд с запросом о предоставлении такой помощи.

Зеленский предложил три нововведения по улучшению финансового состояния Киева. Во-первых, он посчитал необходимым создание постоянной рабочей группы по финансовой поддержке Украины. Во-вторых, украинский лидер подробно изложил все денежные потребности своей страны. Среди них деньги на восстановление критической инфраструктуры и покрытие дефицита. В третьих, Зеленский назвал перечень «конкретных инструментов» призванных поддержать инвестиции в украинскую экономику.