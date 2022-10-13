Зеленский: Украине нужно более $60 млрд финансовой поддержки в 2023 году

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к МВФ с запросом на предоставление стране дополнительной финансовой помощи. За счет нового соглашения о поддержке со стороны Фонда в размере до 20 миллиардов долларов президент надеется «надежно» покрыть дефицит украинского бюджета в 2023 году и обеспечить иные потребности страны.

Во время заседания второго посвященного ситуации на Украине круглого стола, созванного Международным валютным фондом совместно с Всемирным банком, Зеленский предложил три нововведения, призванных улучшить положение Киева. Во-первых, глава государства посчитал необходимым создать новый формат координации доноров в виде постоянной рабочей группы, которая будет заниматься вопросами финансовой помощи Украине.

Во-вторых, украинский лидер в своем докладе подробно описал все денежные запросы государства. Так, сумму, необходимую для покрытия просевшего на треть бюджета в грядущем году, он оценил в 38 миллиардов долларов. Для восстановления критически важной инфраструктуры, по подсчетам Киева, понадобится $17 миллиардов.

Помимо этого, по сообщению президента, необходимы будут целевые кредиты в размере двух миллиардов долларов на разрушенные объекты энергетической инфраструктуры и расширение экспорта страны в Европу. Также Зеленский запросил кредиты для закупки угля и природного газа на отопительный сезон (не менее пяти миллиардов долларов).

«Возможно, нам не понадобится использовать эти лимиты, но они должны быть предусмотрены, чтобы гарантировать стабильность», - цитирует его слова ТАСС.

Итоговая сумма финансовых запросов Киева составила 62 миллиарда долларов.

В-третьих, Владимир Зеленский назвал перечень «конкретных инструментов», призванных поддержать инвестиции в украинскую экономику. Одним из них стал потенциальный механизм страхования рисков, связанных с ведением боевых действий, на создание которого совместно с Всемирным банком понадеялся лидер страны.