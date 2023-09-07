Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open

В полуфинале Даниилу Медведеву будет противостоять либо испанец Карлос Алькарас, либо Александр Зверев из Германии.

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Теннисист Даниил Медведев обыграл своего соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Соперники провели на корте 2 часа 47 минут, игра завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу Медведева.

Теперь россиянину предстоит побороться за право выхода в финал престижного турнира либо с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании, либо с Александром Зверевым из Германии.

Что касается Андрея Рублева, то его в четвертьфиналах турниров Большого шлема преследуют неудачи. Девять раз он пытался преодолеть эту стадию турнира и каждый раз проигрывал.