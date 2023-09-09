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Вильфанд заявил, что климатическое лето в Москве закончится 14 сентября

Максим Крюков
03:52 09.09.2023
По словам Романа Вильфанда, до 14 сентября в столице будет переменная облачность, дневная температура - 20-24 градуса, ночная - 6-11 градусов, осадков не ожидается.
Вильфанд заявил, что климатическое лето в Москве закончится 14 сентября
© Фото: Баранов Владимир, Globallook Press
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице климатическое лето с дневными температурами до 24 градусов продлится до четверга, 14 сентября.

С 11 по 13 сентября москвичей ждет переменная облачность, днем столбики термометров покажут 20-24 градуса, ночью - 6-11 градусов, осадков не ожидается, передает слова синоптика РИА Новости.

Эксперт добавил, что в четверг в дневное время воздух прогреется до 17-22 градусов, а в пятницу в столицу придет кратковременный дождь, дневная температура опустится до 15-20 градусов. В конце недели, со слов Вильфанда, прогнозируется заметное похолодание.

Ранее метеоролог сообщил, что в эти выходные в столичный регион вернется теплая августовская погода. Столбики термометров достигнут отметки в 20 градусов, уточнил Вильфанд. Он также объяснил, что столь комфортный для жителей Москвы плюс связан с антициклоном, который определяет погоду на обширной территории.

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