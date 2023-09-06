Вильфанд: к выходным в Москву вернется августовское тепло

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Теплая августовская погода вернется в столичный регион уже в ближайшие выходные. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду температура будет на 2-3 градуса выше нормы, это температура августа, и только в четверг и пятницу она будет близка к норме. В выходные опять погода третьей декады августа. На самом деле, вероятность того, что и в начале следующей недели будет августовская погода, большая», - рассказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Столь комфортный для жителей столицы плюс связан с антициклоном, который определяет погоду на обширной территории. Так, согласно прогнозу, в четверг и пятницу столбики термометров опустятся до 11-16 градусов, но уже к выходным достигнут отметки в 20 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал россиянам, когда ждать бабьего лета. Период теплой и сухой погоды должен наступить после затяжного ненастья, сообщил он. Сначала пройдут дожди, а затем вновь выглянет солнце и напоследок побалует своим теплом.