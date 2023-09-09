В стране и мире Глава ФБР признал уязвимость перед лицом российской разведки Ян Брацкий По словам директора ФБР, присутствие Москвы в США «непропорционально большое», несмотря на все усилия американских спецслужб. © Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos, Global Look Press Читайте нас на: Несмотря на все старания, число российских разведчиков в США остается «слишком большим». Это признал директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй. «Влияние российской разведки - и под этим я подразумеваю российских офицеров разведки, все еще слишком велико в США. И это то, с чем мы постоянно сталкиваемся и пытаемся блокировать, предотвращать и разрушать всеми возможными способами», - приводит его слова The Hill. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о регулярных консультациях с коллегами из Центрального разведывательного управления США. С его слов, такие переговоры носят редкий, но регулярный характер и способствуют снижению международной напряженности и сокращения недопонимания между Москвой и Вашингтоном. Экспертное мнение и аналитика