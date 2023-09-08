К Зеленскому приехал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон

Уже после отставки скандальный британский политик посещает Украину второй раз.

© Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram

В Киев приехал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал совместное фото и назвал скандального британского политика своим другом.

Джонсон приезжал в Киев в статусе экс-премьера в январе. Тогда на его родине говорили о том, что политик пытается повысить свои очки в момент проверки личных финансов. В Британии его как раз обвиняли в использовании служебного положения в личных интересах.

В должности премьера Джонсон побывал на Украине трижды в 2022 году. Он имеет статусы почетного гражданина Одессы и Киева.

В должности премьер-министра Великобритании больше всего прославился своими «ковидными вечеринками» в разгар карантина. Сообщалось также, что он называл себя «фюрером» и «королем, принимающим решения» при своих подчиненных.