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Шерпа РФ назвала переговоры по украинскому вопросу на саммите G20 очень сложными

Владимир Рубанов
16:10 09.09.2023
Согласование декларации заняло практически 20 дней до саммита и 5 дней в Нью-Дели.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Filippo Attili, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Переговоры Группы двадцати по украинскому вопросу в рамках саммита в Нью-Дели были очень сложными, заявила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш. По ее словам, сработала коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров. Половина двадцатки отказалась трактовать события в интересах Запада.

«То, что мы слышали весь год, - обвинения в сторону России, о том, что украинский конфликт провоцирует ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью, сейчас отражено в сбалансированном виде», - сказала Лукаш.

По ее словам, это был один из самых сложных саммитов Группы двадцати за почти 15-летнюю историю. Согласование декларации заняло практически 20 дней до саммита и 5 дней в Нью-Дели. Это объяснялось различием в позициях по всем ключевым вопросам, прежде всего - изменения климата и перехода к низкоуглеродным энергетическим системам.

«Задача была - переломить крен, который всегда существует в международных организациях и многосторонних форматах, в интересах Запада. В этом году “двадцатка” звучит голосом развивающегося мира. Это самое ключевое достижение саммита в Нью-Дели», - сказала шерпа РФ.

В результате к единой позиции пришли не только развивающиеся страны, но под ней подписались страны G7 и шире - коллективного Запада, сказала она. Страны «двадцатки» договорились действовать в едином ключе в интересах мира, безопасности и урегулирования конфликтов по всему миру, отметила Лукаш.

Ранее Африканский союз стал постоянным членом Большой двадцатки. Россию на саммите представляет делегация во главе с министром иностранных дел России Сергем Лавровым.

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