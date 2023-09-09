В Ярославле горит федеральный памятник 1912 года постройки

Ранее в здании располагался военкомат, но в последние годы стояло заброшенным.

© Видео: Yaroslavl Art, Telegram © Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Заброшенное здание бывшей усадьбы купца Вахрамеева горит в центре Ярославля, сообщает ГУ МЧС по региону. Оно является памятником федерального значения и находится в центре города, в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пожар на 200 квадратных метрах начался на втором этаже заброшенного здания на улице Ушинского, 16. Ранее оно уже горело. При пожаре был спасен один человек, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожар локализован в 21:50. При тушении задействовано 13 единиц техники и 52 человека.

По данным министерства культуры Ярославской области, бывшая усадьба купца Вахрамеева, построенная в 1912 году, является памятником федерального значения. Ранее в здании располагался военкомат, но в последние годы оно стояло заброшенным, о чем много писали местные СМИ.

Ранее дачу Сталина в подмосковных Мытищах выставили на аукционе. Это усадьба «Липки» - комплекс административных зданий, окруженный липовым парком. Анонсирована продажа здания и аренда земельного участка.