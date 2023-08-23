Дачу Сталина в Мытищах выставили на аукционе

Торги назначены на четвертый квартал 2023 года.

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Усадьбу «Липки» в Мытищинском районе Подмосковья, где ранее располагалась дача лидера СССР Иосифа Сталина, выставят на торги в четвертом квартале 2023 года. Информация об этом появилась на сайте госкомпании «Дом.РФ».

«Комплекс административных зданий, окруженный липовым парком», - говорится на сайте.

Общая площадь территории составляет более 38 гектаров. Начальная цена лота не указана. Анонсирована продажа здания и аренда земельного участка.

Усадьба была построена в XIX веке. В широких кругах она известна тем, что в 1932-1934 годах в ней постоянно проживал Иосиф Сталин. До 1989 года она служила правительственной дачей.

Напомним, в июне этого года впервые опубликовали черновик речи Сталина от 3 июля 1941. Специалисты отмечали «идущие из глубины души слова» лидера, которые помогли обществу в трудный момент вдохновиться на борьбу с гитлеровской Германией и встать на защиту родины.