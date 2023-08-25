В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Хуснуллин: первый этап ремонтных работ на Крымском мосту закончат к 15 сентября

Ян Брацкий
14:17 25.08.2023
По словам Марата Хуснуллина, он ежедневно получает отчеты от строителей и всегда находится с ними на прямой связи.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
Читайте нас на:

Восстановление Крымского моста идет точно по графику. Об этом рассказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Работы ведутся в два этапа, первый планируется завершить уже к 15 сентября, пообещал Хуснуллин.

«Вторую часть, когда мы откроем разрушенную часть, мы переключим на нее движение и будем восстанавливать ту часть, по которой сейчас (идет движение. - Прим. ред.), ждем ее к 1 ноября», - сказал Хуснуллин.

Окончательно работы будут сданы, как минимум в срок, как максимум на несколько дней раньше, пообещал зампред главы правительства.

Ранее украинская Служба безопасности признала свою причастность к терактам на Крымском мосту 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. Напомним, в первом случае на мосту был взорван грузовик, в результате теракта погибли пятеро человек. Для атаки на переправу в июле боевики киевского режима использовали надводные беспилотники, жертвами атаки стала семейная пара, их дочь получила тяжелые травмы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:59 В стране и мире
Роскосмос: миссию на Южном полюсе Луны можно будет повторить в 2025-2026 годах
12:56 Армия
Белорусские ракетчики отработали удары из «Искандера» ракетами в спецснаряжении
12:44 В стране и мире
Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области
12:42 В стране и мире
Польские спецслужбы подозревают диверсию во вспышке легионеллеза в Жешуве
12:24 В стране и мире
Видео
Ударивший девушку мигрант из Нахабино арестован до 23 сентября
Популярное
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Эксперт Эйсмонт рассказал, почему «Луна-25» не показала следы американцев на Луне
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.