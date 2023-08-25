Хуснуллин: первый этап ремонтных работ на Крымском мосту закончат к 15 сентября

По словам Марата Хуснуллина, он ежедневно получает отчеты от строителей и всегда находится с ними на прямой связи.

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Восстановление Крымского моста идет точно по графику. Об этом рассказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Работы ведутся в два этапа, первый планируется завершить уже к 15 сентября, пообещал Хуснуллин.

«Вторую часть, когда мы откроем разрушенную часть, мы переключим на нее движение и будем восстанавливать ту часть, по которой сейчас (идет движение. - Прим. ред.), ждем ее к 1 ноября», - сказал Хуснуллин.

Окончательно работы будут сданы, как минимум в срок, как максимум на несколько дней раньше, пообещал зампред главы правительства.

Ранее украинская Служба безопасности признала свою причастность к терактам на Крымском мосту 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. Напомним, в первом случае на мосту был взорван грузовик, в результате теракта погибли пятеро человек. Для атаки на переправу в июле боевики киевского режима использовали надводные беспилотники, жертвами атаки стала семейная пара, их дочь получила тяжелые травмы.