В Москве женщина и пятеро детей отравились кексами с марихуаной

Многодетная мать не знала, что выпечка была с наркотиками.

© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В пятницу в Москве женщина и ее пятеро детей отравились кексами с марихуаной. Наркотики в дом якобы принес 25-летний племянник многодетной матери, живущий с семьей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, парень положил опасную выпечку в холодильник и никого об этом даже не предупредил. Мама и дети, младшему из которых всего один год, а старшей - 12 лет, съели с кексы с чаем.

Молодого человека задержали. С ним сейчас работают полицейские. Здоровью отравившейся женщины и ее детей ничего не угрожает. Их уже отпустили домой.

Напомним, недавно произошло массовое отравление шаурмой в Курской области. После употребления восточного блюда умерла 22-летняя девушка.