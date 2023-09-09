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Курсанты-кремлевцы МосВОКУ приняли военную присягу

17:56 09.09.2023
Всего в торжественных мероприятиях приняли участие около 1 000 человек.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК «Звезда»
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Торжественная церемония приведения к военной присяге курсантов-первокурсников состоялась Московском высшем общевойсковом командном орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменном училище (МосВОКУ). Присягу приняли более 280 кремлевцев, зачисленных для обучения по специальностям Сухопутных войск в 2023 году.

«Если посмотреть учебно-материальную базу, то уже с месяц как на курсе молодого бойца они изучают такие дисциплины как тактическая медицина, тактическая стрельба и другие» - рассказал начальник МосВОКУ генерал-майор Роман Бинюков.

Родителей первокурсников пригласили для беседы с командованием училища. Им рассказали об особенностях и порядке обучения курсантов, социальном обеспечении военнослужащих. Родным курсантов рассказали также о воспитанниках училища, которые проявили мужество и героизм при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции и других современных вооруженных конфликтов.

Всего в торжественных мероприятиях приведения курсантов к военной присяге приняли участие около 1 000 человек.

Ранее приняли присягу более 700 курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. В этом году на первый курс поступили более 100 молодых людей и девушек, у которых за плечами уже есть опыт участия в специальной военной операции.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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