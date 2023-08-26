Более 700 курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге приняли присягу

В этом году на первый курс академии поступили более 100 курсантов, имеющих за плечами опыт участия в спецоперации.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Более 700 первокурсников Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге приняли военную присягу. Торжественная церемония состоялась на историческом плацу образовательного учреждения.

В этом году на первый курс поступили более 100 молодых людей и девушек, у которых за плечами уже есть опыт участия в специальной военной операции. Именно в ходе СВО они воочию увидели, насколько важна профессия военного медика. Собравшихся приветствовал замминистра обороны Тимур Иванов.

«Товарищи курсанты, уважаемые гости. Поздравляю вас с важным и торжественным событием - принятием военной присяги молодым пополнением курсантов. Профессия защитника Отечества - достойный выбор жизненного пути. Любовь к Родине, мужество и ответственность - самые важные слова, которые вы произнесли сегодня. Еще раз поздравляю вас», - сказал Иванов.

Набор в академию осуществляется по разным специальностям, в том числе лечебное дело, медико-профилактическое дело, фармация и стоматология.

Ранее командование Центрального военного округа в День медицинского работника вручило награды военврачам «За спасение погибавших». Ежедневно медики спасают десятки пациентов с самыми сложными травмами и ранениями. Вручение наград состоялось в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.