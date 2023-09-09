ФСБ участвовала в задержании экс-директора петербургского НИИ вакцин и сывороток

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ФСБ участвовала в задержании экс-директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктора Трухина. Об этом «Звезде» сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По ее словам, задержание произошло 8 сентября 14:47 по московскому времени. Содержаться Виктор Трухин будет в СИЗО №5.

Напомним, мужчину подозревают в растрате средств НИИ на 436,7 миллиона рублей. Уволен с организации он был 4 сентября.

Отмечается, что Виктор Трухин активно сотрудничает со следствием.