ФСБ участвовала в задержании экс-директора петербургского НИИ вакцин и сывороток
Задержание произошло 8 сентября.
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ФСБ участвовала в задержании экс-директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктора Трухина. Об этом «Звезде» сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
По ее словам, задержание произошло 8 сентября 14:47 по московскому времени. Содержаться Виктор Трухин будет в СИЗО №5.
Напомним, мужчину подозревают в растрате средств НИИ на 436,7 миллиона рублей. Уволен с организации он был 4 сентября.
Отмечается, что Виктор Трухин активно сотрудничает со следствием.