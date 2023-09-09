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Экс-директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Трухин арестован

Сергей Лебедев
17:23 09.09.2023
Следствие считает, что мужчина причинил ущерб научно-исследовательскому институту на сумму более 436 миллионов рублей.
Экс-директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Трухин арестован
© Фото: spbniivs.ru
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На два месяца арестован бывший директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктор Трухин. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере).

В субботу стало известно, что Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 7 ноября. При этом Виктор Трухин просил домашний арест.

«Активно сотрудничает со следствием и готов помочь разобраться в квалификации его деяний. Следствие считает, что Трухин причинил ущерб ФГУП СПбНИИВС ФМБА России на сумму 436 746 816 рублей», - сообщили в суде Санкт-Петербурга.

Напомним, сегодня дочь экс-директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток в беседе со «Звездой» заявила, что до сих пор ничего не знает о его местонахождении. Также ей якобы не поступала новая информация от полиции. Ранее Софья Трухина написала заявление о пропаже отца.

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