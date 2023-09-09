В Музее обороны Москвы рассказали о страшных днях октября 1941 года

В городе была непростая обстановка, однако в то же время были созданы укрепления на ближних подступах и внутри столицы.

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Самые страшные дни Великой Отечественной войны столица пережила в октябре 1941 года, рассказал RT экскурсовод Государственного музея обороны Москвы Дмитрий Носков. Тогда немецко-фашистские захватчики по плану «Тайфун» наступали на столицу, чтобы захватить ее.

В городе была непростая обстановка, однако в то же время были созданы укрепления на ближних подступах и внутри столицы. Тогда границей Москвы была окружная железная дорога, которая сейчас модернизирована и стала МЦК. В городе создали огромное количество укреплений на трех условных рубежах обороны: вдоль границы Москвы, по Бульварному и по Садовому кольцу.

«Сегодня не все знают, что самая последняя линия обороны Москвы - это стены Кремля», - рассказал Носков.

Возведением укреплений руководил начальник Московского гарнизона Павел Артемьев. Он же командовал знаменитым парадом 7 ноября 1941 года. А в целом городом в годы войны руководил первый секретарь Московского городского комитета ВКП(б) Александр Щербаков, который был очень болен, но постоянно работал и умер в мае 1945 года. В столице к началу войны было около 4,5 млн жителей.

Ранее ФСБ опубликовала протоколы допросов нацистских карателей о зверствах в Донбассе. По подсчетам историков, за период оккупации Сталинской (ныне Донецкой) области с октября 1941 по сентябрь 1943 года нацистами и их пособниками были уничтожены не менее 174 тысяч мирных советских граждан и 149 тысяч военнопленных.