В стране и мире ФСБ опубликовала протоколы допросов нацистских карателей о зверствах в Донбассе Ян Брацкий Документы содержат факты бесчеловечных преступлений, массовых расстрелов и издевательств над мирными гражданами в период с 1941 по 1943 годы. © Фото: Юрий Скуратов, РИА Новости Читайте нас на: В канун освобождения города Сталино (Донецк) от немецко-фашистских захватчиков, ФСБ России опубликовала протоколы допросов нацистских преступников и их пособников. Документы размещены на сайте ведомства в рубрике «Архивные материалы» раздела «История». Розыском военных преступников органы госбезопасности активно занимались, как в годы Великой Отечественной войны, так и в послевоенный период. Двадцать четвертого января 1944 года была издана директива УПВИ НКВД СССР «О выявлении среди военнопленных участников совершения зверств», предписывавшая «мобилизовать внимание всего оперативного состава лагерей» на «выявлении оперативным и следственным путем участников совершения зверств» и документирование их преступной деятельности. © ЦОС ФСБ России Особенно тщательно проверялись военнопленные и пособники оккупантов, ранее служившие в СД, СС, специальных охранных и карательных отрядах, полиции, тайной полевой жандармерии, гестапо и концентрационных лагерях. В результате розыска были получены свидетельства злодеяний, совершенных против мирного населения не только специальными карательными подразделениями СС, но и солдатами и офицерами вермахта, отравленными нацистской пропагандой о превосходстве «арийской расы» над «неарийскими» народами. © ЦОС ФСБ России В сентябре 1943 года Сталинская (ныне Донецкая) область была освобождена от немецко-фашистских оккупантов. По подсчетам историков, за период оккупации с октября 1941 по сентябрь 1943 года нацистами и их пособниками были уничтожены не менее 174 тысяч мирных советских граждан и 149 тысяч военнопленных. Одним из мест массового уничтожения стала шахта «4-4 бис» в пригороде Сталино. В январе 1944 года советскими органами безопасности был задержан следователь «команды СД» в городе Сталино Юрий Щербаков. «Со всей откровенностью я должен показать, что находившаяся в городе Сталино команда СД и "вспомогательная служба" при ней, официально именовавшаяся "Служба безопасности и СД" на генеральный округ Сталино, имевшая свои отделения во всех крупных промышленных пунктах Донбасса, занималась массовым и методическим истреблением советского народа, действуя по приказам гитлеровского правительства… Никаких законов или правовых норм в СД не существовало… Обреченных на расправу советских людей погружали в специальные грузовые автомашины и вывозили на шахту 4-4 бис "Калиновка", на окраине города Сталино, и там расстреливали, а трупы сбрасывали в ствол шахты… В шахту 4-4 бис сброшено много тысяч советских граждан расстрелянных, замученных на допросах или загубленных в "душегубке"», - показал Щербаков на допросе 24 января 1944 года. Прямыми организаторами массовых зверств по истреблению советских граждан в городе Сталино и Донбассе являлись руководители команды СД в городе Сталино, персонально: начальник «Службы безопасности и СД» на генеральный округ Сталино – оберштурмбаннфюрер Кюртинг, его заместители: гауптштурмфюрер Гертиг и оберштурмфюрер Граф, старший инспектор команды СД - штурмфюрер Зиберт. © ЦОС ФСБ России Активное участие в совершении массовых убийств в Сталино принимали также солдаты и офицеры вермахта. На допросе 7 октября 1947 года бывший лейтенант вермахта Вольфганг Пауль Леснер показал, что, будучи членом «Гитлерюгенд», он был воспитан в духе ненависти к славянским народам. «Уже в то время среди молодежи проповедовалось о том, чтобы Германия стала "Великой Германией", ее границы на Востоке должны быть на Кавказе, что арийская раса должна быть господствующей во всем мире… Гитлеровское правительство усиленно готовило население и в первую очередь молодежь к захватнической войне в духе преданности фюреру и ненависти к славянским народам, что явилось подтверждением массового уничтожения славянского народа», - заявил Леснер на допросе. На этом же допросе он дал показания об убийствах немецкими военнослужащими мирных граждан в городе Сталино. «13 октября 1942 года, примерно в 12 часов дня, мне была дана команда командиром роты выехать с тремя грузовыми автомашинами в оберфельдкомендатуру города Сталино… По прибытии в комендатуру машины зашли во двор, где уже находились под охраной люди, подлежащие расстрелу, как я впоследствии узнал, их было 120 человек… Мы поставили первую партию к стене двора шахты, после чего я подошел к пулеметному расчету и по команде капитана Ваера, дал приказ расчету открыть огонь и длинными очередями расстреляли толпу невинных граждан, стоящих у стены шахтного двора. Раздался плач, какие-то выкрики, но рокот пулемета заглушил это все. Остались трупы и кровь расстрелянных людей. Таким образом пулеметный расчет под моей командой расстрелял 40 человек, трупы которых специальная команда, возглавляемая лейтенантом Кинд сбросила в ствол шахты 4 бис», - сообщил Леснер. Архивные документы опубликованы в рамках проекта «Без срока давности» в целях сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения Советского Союза - жертв военных преступлений гитлеровцев во время Великой Отечественной войны. Экспертное мнение и аналитика