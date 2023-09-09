Пропавший экс-глава петербургского НИИ вакцин уже 6 дней не выходит на связь

© Фото: spbniivs.ru

Экс-директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктор Трухин уже 6 дней не выходит на связь. О его судьбе до сих пор ничего неизвестно. Об этом в беседе со «Звездой» заявила его дочь. Софья Трухина отметила, что в последний раз видела отца в воскресенье, 3 августа. На следующий день мужчина перестал отвечать.

«Перестал отвечать на сообщения, что на него совсем не похоже. Такого не было за все 37 лет моей жизни. Далее потерялся из мессенджеров. В промежутке написал прощальное письмо коллегам. После этого о нем ничего не слышно», - подчеркнула Софья.

Она отметила, что невозможно установить место исчезновения отца, так как он очень часто курсировал между Москвой и Санкт-Петербургом. Но в последний раз его видели именно в столице.

«Его руководство находится в Москве. Я видела его в Москве. Где он исчез, откуда он уехал, сказать я не могу. Не могу его биллинг видеть», - сказала дочь Виктора Трухина.

Женщина отметила, что от правоохранительных органов на данный момент не было никакой обратной связи не.

«Только спрашивали не нашли ли я его. 6-го сентября написала заявление, 7-го уточняли», - сказала Софья.

Напомним, Виктора Трухина уволили с должности директора НИИ вакцин и сывороток ФМБА России после плановой проверки как раз 4 сентября - в тот день, когда он пропал. Его подозревали в махинациях с финансами, говорилось на сайте организации.