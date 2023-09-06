Первая в России: у аэропорта Внуково появилась своя станция метро

Из центра Москвы в авиагавань теперь можно доехать всего за 40 минут.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня в Москве состоялось уникальное событие - у аэропорта Внуково появилась своя станция метро. Нигде в России подобного нет. После продления Солнцевской линии подземка столицы стала длиннее почти на пять километров. Из центра города в авиагавань теперь можно доехать всего за 40 минут. При этом вход в терминал расположен в вестибюле станции. Комфорт от симбиоза оценили первые пассажиры.

«Очень удобно. Не надо пересаживаться. Все класс», - отмечают первые пассажиры.

Помимо упрощенной логистики, все пассажиры могут испытать еще и эстетическое наслаждение. Особенно станция понравится приверженцам минимализма. Станция оформлена в авиационной тематике. На стенах изображены гражданские самолеты конструкторского бюро Туполева. И это тоже не случайно. В 2022 году аэропорту присвоили имя легендарного авиаконструктора.

Близость авиагавани сказалась на новой соседней станции «Пыхтино». В ее дизайне превалирует авиационная тема.

Обе станции мелкого заложения. От «Рассказовки» до «Пыхтино» перегоны скрыты под землей. А вот, выезжая с платформы «Пыхтино», поезда поднимаются на метромост над рекой Ликова. Его длина составляет 460 метров. Он стал двенадцатым в столице и вторым по протяженности после Лужнецкого. Но в скором времени уникальности станет еще больше.

«Это единственное метро в России, которое приходит в аэропорт. Можно пересчитать на пальцах аэропорты в мире, где есть такое транспортное обеспечение. А для Внуково что теперь есть? Это новая станция метро, аэроэкспресс и в ближайшее время совсем близко пройдет новый D4», - отметил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», как и все новые станции, оборудованы по последнему слову техники. Транспортные сервисы, удобные турникеты и оплата проезда банковской картой. Расчетный пассажиропоток составляет 22 тысячи человек в сутки. К 2030 году эта цифра, предполагается, вырастет почти вдвое.

Напомним, в июне Сергей Собянин сообщил, что утвержден проект участка Троицкой ветки метрополитена от «Коммунарки» до «Кедровой» вдоль Калужского шоссе. Планируется построить четыре станции: «Сосенки», «Летово», «Десна» и «Кедровая».