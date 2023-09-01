В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минобороны России: большая часть боевиков ВСУ отказывается форсировать Днепр

15:09 01.09.2023
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что враг боится неминуемой гибели от огня подразделений ВС РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

В МО РФ заявили, что большая часть личного состава подразделений врага отказывается от попыток форсировать Днепр.

«По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня», - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, недельные потери украинской стороны в живой силе на Херсонском направлении составили до 230 человек. Помимо живой силы, уничтожены 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии.

Также Конашенков рассказал об установлении Черноморским флотом постоянного контроля обстановки в акватории Черного моря, что позволило сорвать попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма. В результате самолеты морской авиации уничтожили четыре военных катера ВСУ и до 50 украинских.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится о результатах ударов, которые наносили российские военные в течение недели. Нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха, где собираются безэкипажные катера, комплексы ПВО, РСЗО, бронетехника и авиационные средства поражения, которые Киев получает в рамках военной помощи от Запада.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:44 В стране и мире
Видео
«Ваня, не спеши»: Путин в День знаний пообщался с первоклассниками из ДНР
14:59 В стране и мире
Видео
МО РФ: ракетные удары нарушили управление стратегической системой радиопомех ВСУ
14:24 Армия
Видео
Первый замминистра обороны Цаликов поздравил академию РВСН с Днем знаний
12:59 В стране и мире
Песков заявил, что переговоры Путина с Эрдоганом пройдут 4 сентября в Сочи
11:51 В стране и мире
Лавров: Эр-Рияд пытался убедить всех в бесперспективности переговоров по Украине без Москвы
Популярное
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.