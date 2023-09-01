Минобороны России: большая часть боевиков ВСУ отказывается форсировать Днепр

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что враг боится неминуемой гибели от огня подразделений ВС РФ.

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В МО РФ заявили, что большая часть личного состава подразделений врага отказывается от попыток форсировать Днепр.

«По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня», - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, недельные потери украинской стороны в живой силе на Херсонском направлении составили до 230 человек. Помимо живой силы, уничтожены 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии.

Также Конашенков рассказал об установлении Черноморским флотом постоянного контроля обстановки в акватории Черного моря, что позволило сорвать попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма. В результате самолеты морской авиации уничтожили четыре военных катера ВСУ и до 50 украинских.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится о результатах ударов, которые наносили российские военные в течение недели. Нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха, где собираются безэкипажные катера, комплексы ПВО, РСЗО, бронетехника и авиационные средства поражения, которые Киев получает в рамках военной помощи от Запада.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.