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В США рассмотрят проект об изучении «опасности коммунизма» в школах

Ян Брацкий
01:14 09.09.2023
Целями законопроекта является воспитание якобы ответственных и осведомленных старшеклассников.
В США рассмотрят проект об изучении «опасности коммунизма» в школах
© Фото: Beth Schlanker ZUMAPRESS.com Global Look Press
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Школьникам в США будут преподавать «опасности коммунизма и схожих политических идеологий». Соответствующий законопроект поступил в конгресс.

«Целями данного закона являются: помочь родителям <...> а также образовательным агентствам готовить учащихся в старших средних школах быть ответственными в гражданском отношении и осведомленными взрослыми», - приводит РИА Новости текст законопроекта.

Согласно инициативе члена палаты представителей Марии Эльвиры Салазар, которая является автором законопроекта, школьникам будут объяснять, как коммунизм якобы привел к гибели 100 миллионов человек по всему миру.

Ранее стало известно, что в школах американского штата Техас начали раздавать детские книжки с изображением Винни-Пуха. Популярный мультипликационный персонаж на ее страницах учит, что делать, если в школу зайдет вооруженный преступник. Книга вызвала панику среди родителей, которые решили почитать ее своим детям на ночь. Власти штата уже принесли свои извинения, признав, что начали раздавать книжки не проинструктировав родителей и педагогов об их содержании.

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