Семьи военнослужащих получили ключи от служебных квартир в Свердловской области

Квартиры полностью готовы к заселению, уже установлена сантехника и газовые плиты на кухне.

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Ключи от служебных квартир вручили военнослужащим в городе Лесной Свердловской области. Новый микрорайон там возводит Военно-строительный комплекс Минобороны России. Торжественная церемония прошла прямо во дворе одного из домов.

Жильё получили 36 семей. Все квартиры готовы к заселению - там уже установлена сантехника, на кухнях - газовые плиты.

Дворы оборудованы детскими площадками, автостоянки тоже предусмотрены. Район - с хорошей транспортной доступностью, есть все необходимые социальные, образовательные и медицинские учреждения.

Ранее в кабмин была выдвинута инициатива по организации субсидий на аренду жилья для семей, проживающих в официальном браке более трех лет. Речь идет о компенсации арендной платы в размере 30%, на подобные льготы могут рассчитывать супруги любого возраста. По мнению экспертов, это должно положительно сказаться на уровне рождаемости в России.